Ucraina, le minacce di Lavrov: “Accettino negoziato oppure ci penserà l’esercito russo”

La guerra in Ucraina giunge al 307esimo giorno.

L’ultimatum di Lavrov: “Kiev accetti le nostre proposte o ci pensa l’esercito russo”. Ma l’Ucraina punta a un summit di pace entro fine febbraio, preferibilmente alle Nazioni Unite. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, in un’intervista ad Associated Press. Attacco drone a base militare in Russia, tre morti. Zelensky annuncia di aver illustrato il piano di pace anche al premier indiano Modi. Senza elettricità 9 milioni di ucraini.

Ore 13:12 – Kiev: la Russia parla di pace solo per guadagnare tempo

I commenti della Russia sui negoziati di pace sono solo modi per il governo di Mosca di guadagnare più tempo. Lo ha affermato alla Cnn il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Alexander Rodnyansky. «La Blitzkrieg è andata terribilmente storta per loro (i russi ndr) e lo sanno, quindi hanno bisogno di più tempo per riorganizzarsi e ricostruire le loro truppe», ha detto Rodnyansky. «Non dobbiamo cadere in quella trappola», ha detto.

Ore 12:52 – Tass: «Guterres sarebbe pronto a mediare con l’accordo delle parti»