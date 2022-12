ARZANO: rapina un’auto in sosta ma lo fa davanti ai Carabinieri. 45enne in manette

124 Visite

Questa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria hanno arrestato per rapina aggravata Salvatore Lettera, 45enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine. Ha spaccato il vetro di un’auto in sosta lungo corso d’Amato e con una chiave telescopica minacciato le due persone che erano all’interno.

L’intera azione si è svolta davanti agli occhi dei militari che erano alle spalle del 45enne, arrivato sul posto con uno scooter. Disarmato e bloccato prima che potesse fuggire, Lettera è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

LETTERA SALVATORE, NATO A CASORIA (NA) IL 20.02.1977













