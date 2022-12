Napoli, è polemica per il concorso di ostetrica

Infuria la polemica per il mancato svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 15 posti come ostetrica, indetto con delibera n. 614 del 29 giugno 2022 dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli Federico II. Una situazione che sta creando numerosi disagi a quanti aspirando ad un posto nel settore della sanità pubblica, hanno sostenuto le spese di iscrizione. Il 19 dicembre scorso, i circa 600 candidati si sarebbero dovuti presentare a sostenere le prove quando, all’improvviso, il 14 dicembre u.s., arriva la comunicazione del rinvio a data da destinarsi del concorso in questione. Il timore è che, come insegna la cronaca degli ultimi anni, più che di un “rinvio” si tratterebbe di un possibile annullamento, con la scelta sempre più frequente di attingere da graduatorie preesistenti, lasciando fuori quanti, tra mille sacrifici, economici ed organizzativi, si erano preparati per il concorso. Numerosi, dunque, gli interrogativi che serpeggiano tra i candidati. Si farà e quando il concorso? Chi rimborserà le spese di iscrizione di circa 10 euro e di viaggio per i biglietti di treni e autobus acquistati da candidati provenienti da fuori città? Tutto ciò mentre la notizia dello scorrimento di altre graduatorie, con l’invio delle comunicazioni via pec ai candidati idonei, alimenta ulteriori malumori tra l’esercito delle 600 aspiranti ostetriche. Per loro un fine anno segnato dalla delusione in attesa di nuove comunicazioni ufficiali che potrebbero scrivere la parola fine a questa storia. Intanto alcuni aspiranti lamentano che se da un lato è giusto e legittimo far scorrere le graduatorie preesistenti, dall’altra parte storcono il naso in quanto l’Azienda poteva pensarci prima ed evitare di pubblicare un bando che probabilmente mai si farà.

Di Angelo Covino