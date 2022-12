NAPOLI È DAVVERO UN MERCATO COSÌ DIFFICILE? CON HURBA LA RIVOLUZIONE È REALTÀ!

93 Visite

Il presidente Lavitrano: “Vogliamo cambiare il presente per un futuro migliore, la Campania deve crescere!”

In un Mondo in continua evoluzione, è giusto dare uno sguardo alla sostenibilità e alla tutela ambientale nell’ottica di un miglioramento della qualità della vita. Anche una città come Napoli ha il dovere di volgere lo sguardo verso una filosofia green, come quella di “Hurba Napoli”. Questa start up, con sede in Via Manzoni, commercializza scooter elettrici di nuova generazione, modelli innovativi di design, unici nel loro genere, ideali per la mobilità delle nuove generazioni urbane. Capiamo meglio come nasce questo progetto, attraverso le parole di chi lo ha reso possibile: “Il progetto nasce durante il periodo del

lockdown, io e il vice-presidente stavamo lavorando per portare il servizio di scooter sharing in città, dopo una serie di valutazioni abbiamo deciso di abbandonare il progetto di sharing e si è aperta la possibilità di diventare distributori regionali per conto della società Hurba. Il fondatore, Camillo Piscitelli,

ha riposto molta fiducia in noi. Si è soliti dire che la città di Napoli, come tutta la regione Campania, tende a porre delle “barriere all’entrata” per nuovi progetti e nuove iniziative imprenditoriali, ma non è sempre così. Aziende, istituzioni e clienti hanno tutti dimostrato grande interesse e partecipazione alla causa della sostenibilità. L’unica nota dolente in questo caso è una mancanza da parte del comune riguardo l’adeguamento legislativo in merito alla mobilità sostenibile su due ruote per quanto concerne il traffico nelle ZTL, visto che ad oggi è garantito l’accesso solo ai veicoli a 4 ruote elettrici. Restiamo,

comunque, fiduciosi che il comune interverrà normalizzando queste incongruenze.

Il numero di immatricolazioni a combustione, purtroppo, è ancora maggiore rispetto a quelle elettriche: riscontriamo, infatti, tutt’oggi poco interesse da parte di altri venditori di motoveicoli nella zona. Per ora abbiamo la consapevolezza di essere tra i pochi a trattare questo tipo di prodotti e siamo certi che in futuro avremo grandi soddisfazioni con la crescita del settore” afferma convinto il Presidente, Francesco Lavitrano.

L’Italia è nelle retrovie in Europa in quanto a investimenti in sostenibilità e sconta anche un gap nord-sud ancora penalizzante. Una svolta potrà arrivare dal Fondo Nazionale Innovazione, che individua la crescita inclusiva e sostenibile tra le priorità. La prima italiana nella speciale classifica delle città più sostenibili al mondo è Milano al 20° posto, seguita da Torino al 23°, Roma al 32° e Napoli al 36°. Nelle ultime settimane, però, è stata varata “la policy generale di investimento responsabile” che sostanzialmente si propone di allineare la strategia di investimento di CDP agli obiettivi dell’agenda 2030 dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla crescita inclusiva e sostenibile, al cambiamento climatico e tutela dell’ecosistema e alla protezione delle filiere produttive.

“Sappiamo che questo genere di attività non può riscontrare grande successo nel breve termine ma siamo più che fiduciosi” sono le prime parole del vice-presidente, Ludovico Graziani, e in effetti basti pensare che fino al 2017 non si conosceva ancora la smart mobility. Allora andiamo a scoprire quali sono state le difficoltà riscontrate in questo primo anno di innovazione: “La più grande difficoltà è stata sicuramente quella di aprire in un periodo di incertezza, in cui non si sapeva ancora quando e come sarebbe finita la pandemia. All’epoca ritenemmo, per un fattore di tempismo, che il rischio sarebbe stato

ricompensato con una posizione di maggiore rilievo all’interno del panorama elettrico campano che ancora doveva definirsi e ci vedemmo lungo. Viviamo un periodo storico che non aiuta chi lavora in più mercati, ragion per cui stiamo lavorando per ripuntare sul mercato interno (reshoring) meno delocalizzazione. La strada è complicata ma staremo a vedere”.

Nonostante uno sviluppo non ancora in linea con le altre città europee l’Italia sta cercando di correggere il tiro incentivando la mobilità sostenibile tramite diversi progetti, come appunto Hurba. Ma cosa dovrebbe spingere un potenziale acquirente a scegliere Hurba? Lo spiega il direttore tecnico, Francesco Mosanghini, “La casa madre ha scelto di puntare sulla concretezza, essendo consapevole che uno scooter elettrico deve dare tranquillità e comodità permettendo di fare grandi spostamenti, sempre

limitati all’urbano. Trattiamo, inoltre, uno dei pochissimi scooter elettrici che può andare in autostrada e per questo molti clienti che hanno esigenze di spostamenti medio-lunghi si rivolgono a noi. Ad eliminare i motori a combustione non saremo di certo noi, sotto un certo punto di vista saremmo costretti ad abbandonarli prima o poi. Sarà la natura a richiederlo. Per concludere, offriamo un vantaggioso servizio di assistenza estendibile per quanti anni si voglia e va a coprire tutte le componenti più importanti da

quelle meccaniche fino al motore e alle batterie."













