Convegno su ecomafie e legalità all’Istituto Giordano. Striano, Di Fenza: “Rendere consapevoli giovani su tutela ambientali”

Questa mattina ho partecipato ad un interessantissimo convegno sulle ecomafie e legalità, organizzato dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Giordano – Striano di Napoli Prof.ssa Elena De Gregorio, dalla Prof.ssa Sodano e dall’ Avvocato Roberto Ionta. Nel corso del dibattito sono state affrontate diverse tematiche di assoluta attualità collegate ai fenomeni di illegalità ambientale. È stato davvero un bel momento dove alunni, docenti, esperti di ecomafie e istituzioni si sono confrontati per comprendere meglio una problematica che ha molto a che fare con la Regione Campania e nello specifico si è discusso della “Terra dei Fuochi”. Lo spiega in una nota il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza.

Da parte dei giovani sono stati formulati quesiti interessanti e pertinenti a dimostrazione della sensibilità che hanno gli alunni in merito agli argomenti trattati. Credo che questi momenti siano fondamentali per la crescita di ogni studente, conoscere la mafia nelle sue sfaccettature è molto importante soprattutto perché consente loro di comprendere l’entità dei danni che producono criminali e camorristi. Chi si sta formando deve sapere che le nostre terre sono state inquinate e bistrattate per un tornaconto economico di malviventi che ha generato effetti devastanti sulla salute dei cittadini. Il Report dell’Istituto Superiore di Sanità e Procura di Napoli Nord ha confermato la relazione tra malattie gravi e luoghi dove c’è smaltimento illecito di rifiuti, non possiamo più sottovalutare il problema – Prosegue Di Fenza – l’obiettivo primario della scuola e delle istituzioni è quello di educare le generazioni del domani a rispettare l’ambiente e a denunciare chi lo deturpa.

Alle scuole offro la mia piena disponibilità per proporre convegni simili con queste finalità al fine di portare avanti una campagna di prevenzione a salvaguardia dell’ambiente. Come ho spesso ribadito porterò avanti un progetto che intende sottoporre a screening la popolazione residente nell’area afferente la terra dei fuochi, per tutelare la salute di chi è vittima di questa ingiustizia. Ha così concluso il capogruppo in Regione di Centro Democratico.













