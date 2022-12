Napoli, neomelodico arrestato per estorsione e rapina

165 Visite

L’arresto del cantante neomelodico Genny Fenny, su richiesta della DIA di Napoli perchè accusato di reati gravissimi come rapina, estorsione, violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, testimonia ancora una volta i legami sempre più stretti tra alcuni cantanti e i clan. Non solo, dunque, portavoce di cultura camorrista ma veri e propri criminali che, come in questo caso, non esitano imporre i codici della camorra ai malcapitati di turno e chiedono l’estorsione a un mercato florido della criminalità che è quello dei parcheggiatori abusivi che frutta alla camorra oltre 100 milioni di euro all’anno. Secondo l’accusa, Genny Fenny avrebbe imposto il pizzo ai parcheggiatori e ai mendicanti dell’area di piazza Garibaldi e strade limitrofe, reagendo con violenza nei confronti di chi si rifiutava di pagare. Lo stesso neomelodico fu vittima lo scorso anno di un accoltellamento proprio nei pressi della stazione ferroviaria.













