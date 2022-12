Covid, Palù (Aifa): “Non è più pandemia, più letale l’influenza”

92 Visite

Sono quattro i principali connotati di una pandemia. È una malattia che si diffonde rapidamente a livello globale, è spinta da un nuovo agente contagioso, sorprende un’umanità scoperta dal punto di vista immunitario e infine non trova né farmaci né misure di prevenzione capaci di contrastarla. Requisiti, a parte la presenza planetaria, di cui è sprovvisto oggi il Covid-19 , a quasi tre anni dal suo esordio ufficiale tra di noi.

Professor Giorgio Palù, virologo, presidente di Aifa, l’agenzia italiana del farmaco in via di riforma, la pandemia non c’è più?

«La risposta dovrebbe essere affermativa. Smettiamo di utilizzare, da un punto di vista virologico e semantico, questo termine. Significa elevare una malattia infettiva ad emblema di urgenza sociale costante a dispetto di altre patologie più impattanti».

Se non è pandemia, cos’è?