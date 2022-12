BACOLI, ASSOCIAZIONE PAPPICE: UNA DIFFERENZIATA INDIFFERENZIATA

73 Visite

Dall’11 novembre scorso la raccolta differenziata è diventata un vero rompicapo: anomale novità sono state introdotte dalla “Flegrea Lavoro” che generano non pochi dubbi e malumori.

Dopo svariati richiami e minacce di multe i cittadini sono costretti a mischiare la plastica e la carta sporche insieme a quella pulita.

Anche i gusci dei mitili ritornano nell’umido, dopo che per tutta l’estate ce li siamo tenuti in casa per due settimane: stessa sorte per il polistirolo da imballaggio che ritorna nel multimateriale.

Improvvisamente sembra che tutto vada smaltito nella differenziata, a prescindere se sia sporco o usato, compreso la carta igienica sporca come riferito da alcuni cittadini.

Il centro di raccolta e smaltimento conosce queste innovazioni ?

E’ un modo comodo per abbattere i costi di conferimento oppure un modo veloce per aumentare la percentuale di differenziata così da vincere altri premi ?

I cittadini scettici e perplessi si domandano:

– Quando finiranno queste alchimie dei rifiuti, questa ingegneria della differenziata ?

– Quando si avrà finalmente un ritorno con riduzione della TARI altissima ?

– Quando i cestini per strada vengono svuotati, i rifiuti – tutti mischiati – come vengono smaltiti ?

Nell’indifferenziato, si presume: ai cittadini quindi facciamo prediche e multe e poi mischiamo tutto ?

L’Associazione IL PAPPICE

Destinazione Diritti, Lavoro, Beni Comuni