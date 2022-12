Marano, furti a raffica nelle case di via Pigno: scatta l’allarme

471 Visite

Due furti in casa ieri e uno pochi giorni fa. La zona di via Pigno, nelle adiacenze del campo sportivo Grillo, è finita da giorni nel mirino di una banda di ladri. I malviventi hanno razziato due abitazioni nella sola giornata di ieri. Due giorni fa, secondo alcuni testimoni, avrebbero invece fatto irruzione in un altro appartamento della zona. Nelle case non c’erano nessuno, i furti sono stati denunciati ai carabinieri della locale compagnia, giunti ieri sera sul posto. Non ci sarebbero, da quanto si apprende, immagini di telecamere utili a risalire agli autori dei continui furti.













