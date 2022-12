37 Visite

Una panchina appare sospesa nel vuoto e fa risalire la paura in città, a causa dei danni da maltempo. È crollata una porzione di muro di 10 metri al corso Vittorio Emanuele 494, all’altezza di via del Pino. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Al momento non ci sono feriti, ma proseguono gli interventi per mettere in sicurezza l’area.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS