LUDOPATIA: A PISCINOLA LO SPORTELLO D’ASCOLTO E CONTRASTO AL SOVRAINDEBITAMENTO

E’ stato presentato oggi a Piscinola, in via Vittorio Veneto 88, il primo sportello di ascolto e presa in carico per chi deve combattere con la dipendenza da gioco d’azzardo: un’iniziativa che si propone di operare in stretto contatto con le famiglie e le istituzioni, con un approccio multidisciplinare garantito dalla presenza di psicologi, commercialisti, legali, educatori e volontari.

Il supporto psicologico, in particolare, offrirà la possibilità di avviare un percorso di consulenza motivazionale con l’obiettivo di rendere la persona consapevole del proprio disturbo, aumentare la percezione del rischio collegato ai suoi comportamenti nonché il suo senso di autoefficacia e di gestione delle proprie emozioni. E’ importante, ad esempio, sostenere anche i familiari nella fase di crisi che tale problema ha causato, e fornire loro le informazioni per comprendere adeguatamente il gap e quindi gestirlo.

“Si tratta – ha spiegato nel corso della conferenza stampa Antonella Ciaramella, presidente di Casa dei Diritti Campania – della prima applicazione concreta della legge regionale di contrasto al gioco di azzardo patologico, di cui sono stata promotrice e che abbiamo approvato nella passata legislatura. Una legge che punta a prevenire e curare la patologia nonché a contrastare l’illegalità e l’usura che spesso si accompagnano al sovraindebitamento. Intenti e regole che risulterebbero però sterili senza i luoghi adatti e le persone giuste che le mettono in pratica, come faremo nello sportello di Piscinola”.

“Iniziative come questa – le ha fatto eco l’assessore comunale Pier Paolo Baretta – vedono il Comune di Napoli sempre in prima linea, con la speranza che possano vedere la luce anche in altre municipalità e per diffondere il numero verde attraverso il quale sarà possibile richiedere aiuto e collaborazione, nonché per prender in carico le famiglie dei ludopatici con le Asl e le associazioni del terzo settore”.

“Questo progetto – ha aggiunto poi l’assessore regionale alla formazione Armida Filippelli – è importante anche per la fattiva collaborazione sul territorio da parte di tutte le istituzioni coinvolte. La legge regionale, che da più parti viene riconosciuta come una delle migliori leggi del settore, richiede anche formazione per gli operatori e programmazione condivisa, e la Regione farà la sua parte anche grazie al supporto dell’Osservatorio Regionale che partirà in questi giorni”.

Soddisfatta per la nascita della Casa dei Diritti in Campania anche il presidente nazionale dell’associazione Laura Venittelli, che dopo aver ringraziato Antonella Ciaramella per l’ottimo lavoro svolto si è detta certa “che insieme riusciremo a portare avanti l’importante battaglia sociale del contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo patologico. Battaglia che ci vede , oramai, impegnati in diverse realtà nazionali con azioni di prevenzione nei comuni, nelle scuole e nelle realtà associative avvalendoci di una fitta rete di professionisti pronti ad orientare i soggetti che cadono nella dipendenza del gioco d’azzardo. Il progetto, sposato anche dall’Associazione Nazionale Autonomie, vede oggi in Campania nella presidente Antonella Ciaramella un forte punto di riferimento e siamo sicuri che le azioni che porterà avanti saranno, come nel suo stile, sempre foriere di riscontri positivi. Buon lavoro alla Casa dei Diritti della Campania.

Presenti all’inaugurazione anche il presidente dell’ottava municipalità di Napoli Nicola Nardella, il consigliere comunale Pasquale Esposito e diversi rappresentanti delle associazioni oltre alla responsabile dello sportello Luigia Palmieri.













