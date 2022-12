Frana Ischia, il commissario Lenigni: “Indennizzi per chi si sposta altrove. Alleggerire carico urbanistico”

90 Visite

Il commissario per l’emergenza a Ischia, Giovanni Legnini, si è detto favorevole all’ipotesi di «monetizzazione delle delocalizzazioni» per chi risiede in aree a rischio frana. Lo ha spiegato intervenendo in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nel corso delle audizioni per l’esame del ddl Ischia. Legnini ha ricordato che «nel Centro Italia mi sono opposto alla monetizzazione delle delocalizzazioni perché nei territori montani dell’interno significa mettere la firma sulla morte di questi territori. Sull’isola d’Ischia questo tema va posto in modo inverso: si tratta di alleggerire il carico urbanistico, e quindi una monetizzazione della possibilità di indennizzare di acquistare un immobile altrove è importantissimo. Quando nei mesi scorsi ho disposto una ricognizione, già su circa 750 istanze pervenute un centinaio di cittadini, ben prima della frana, avevano detto che erano disponibili a ottenere un indennizzo per non ricostruire e acquistare casa o azienda altrove. Introdurre questo elemento in questa fase aiuterebbe molto ad alleggerire il carico urbanistico e a soddisfare i diritti dei cittadini».













