Scandalo Qatar, sequestrate banconote per 1,5 milioni di euro. C’è un pentito

Ha parlato per ore, sono state un fiume in piena le dichiarazioni fatte da Francesco Giorgi immediatamente dopo l’arresto di venerdì scorso quando è finito in carcere con la sua compagna, la vice presidente del Parlamento europeo Eva Kaili, e altre 6 persone, tra le quali l’ex deputato europeo Antonio Panzeri, accusato di essere il manovratore di un sistema di tangenti che servivano ad influenzare la politica dell’istituzione a favore del Marocco e del Qatar, quest’ultimo al centro del dibattito internazionale per le accuse di violazione dei diritti umani e dei lavoratori specie durante la realizzazione delle opere del Mondiale di calcio. In tutto, la polizia belga riferisce che il totale delle banconote sequestrate a Kaili e Panzeri ammonta a oltre un milione e mezzo di euro.