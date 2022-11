88 Visite

Rifiuti ovunque, sporcizia ovunque, come non si era mai visto in passato se non ai tempi delle grandi emergenze regionali. Marano “affoga” nei rifiuti: la ditta nuova, Green line, non è riuscita ancora a trovare il bandolo della matassa. Pare manchino i mezzi. Il Comune è in balìa della onde su questo e tantissimo altro. Non se ne esce: è un casino inenarrabile. Commissari, ci siete? Bah…













