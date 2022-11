Sant’Antimo: in strada a chiacchierare, uno è ai domiciliari, l’altro ha droga addosso. Carabinieri arrestano due persone

174 Visite

A Sant’Antimo i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 34enne Benedetto Ceparano e il 41enne Vincenzo Alfè, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.

Siamo in Via Sambuci. Il 34enne è poco lontano dalla sua abitazione, chiacchiera con Alfè. Dovrebbe essere ai domiciliari e i militari lo sanno. Riconoscono Ceparano e decidono di intervenire. Entrambi vengono bloccati e poi perquisiti: nelle tasche di Alfè rinvenuti e sequestrati 10 grammi di hashish e 1 dose di cocaina.

Entrambi sono finiti ai domiciliari in attesa di giudizio.

Il 34enne dovrà rispondere di evasione mentre il 41enne di detenzione di droga a fini di spaccio

* NATO AVERSA IL 10.01.1988

** NATO A SANT’ANTIMO IL 19.05.1981













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS