Napoli, Casoria e Qualiano: contrabbando di sigarette, cinque arresti e due obblighi di presentazione

Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data odierna, militari del

Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento cautelare

emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

della Procura della Repubblica di Napoli che ha coordinato le indagini, nei confronti di sette

persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di

tabacchi lavorati esteri.

Per cinque dei sodali, con precedenti specifici, è stata applicata la custodia agli arresti

domiciliari e per due l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari odierni corona l’esito delle indagini, svolte dai

Finanzieri del 2 Nucleo Operativo Metropolitano, eseguite attraverso l’incrocio dei dati

risultanti dalle attività tecniche, di osservazione, controllo, pedinamento e dai riscontri

operativi, che hanno consentito di disvelare l’esistenza di un sodalizio criminale, inserito in

un livello intermedio della catena distributiva delle sigarette di contrabbando provenienti

dall’Europa orientale con base operativa in Napoli.

Il gruppo familiare era operativo nelle zone di San Lorenzo, Piazza Mercato, via

Sant’Antonio Abate, Forcella, nonché nell’area metropolitana, tra Casoria e Qualiano.

Il sodalizio, disponendo di locali adibiti a magazzini clandestini intestati a diversi

prestanome, ha gestito il mercato illegale delle sigarette canalizzando le forniture ai

minutanti di posti fissi (le cosiddette “bancarelle”) secondo i differenti flussi di domanda,

dipendenti dalla qualità e dai prezzi praticati.

Nel corso delle indagini sono stati monitorati sia gli immobili destinati a deposito (box,

garage, sottoscala, appartamenti) che i mezzi utilizzati per le consegne delle casse ai clienti,

di frequente auto di piccola cilindrata capaci di occultare fino a tre casse.

Complessivamente è stato calcolato che l’organizzazione criminale ha movimentato circa 3

tonnellate di sigarette di contrabbando, con un valore di mercato variabile a seconda della

differente qualità e provenienza estera.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari,

avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone

sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definit













