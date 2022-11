Napoli, controlli della Polizia Locale bus turistici e servizio scolastico

94 Visite

Nel fine settimana la Polizia Locale di Napoli, nel dar seguito alla recente Ordinanza, che ha previsto il divieto di circolazione nel Centro Storico per gli autobus turistici nei giorni festivi e prefestivi fino all’8/1/2022 e l’Istituzione di aree per la sosta riservate e spazi per la fermata, al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri, ha controllato 47 bus turistici dei quali 15 sono stati sanzionati per violazione della citata ordinanza e 5 per il mancato rispetto dei tempi di guida.

Nelle zona dei Colli Aminei e in Piazza Carlo III i controlli sono stati estesi anche ai veicoli dedicati al trasporto scolastico cittadino. 12 i veicoli sottoposti al controllo ed 1 è risultato privo di autorizzazione comunale e pertanto sottoposto a fermo amministrativo per 2 mesi con ritiro della carta di circolazione e n. 2 conducenti, benchè in possesso di licenza comunale, sono stati sanzionati ai sensi art. 169 cds perchè veniva accertato il trasporto di alunni in numero superiore a quello consentito dalla carta di circolazione; altri 2 conducenti sono stati sanzionati per aver installato panche e sedili per aumentare il numero di alunni da trasportare con pregiudizio delle condizioni di sicurezza dei passeggeri.













