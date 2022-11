200 Visite

Primi disastri da allerta meteo nel territorio di Marano. Un albero è crollato poco fa nei pressi del cimitero, all’altezza del panificio Pezzella. Traffico interdetto, si attende l’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi in grado di poter rimuovere il grosso pino situato in prossimità degli edifici del civico camposanto. Si preannuncia una giornata irta di insidie per i residenti.













