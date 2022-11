Nola, gli sospendono la pensione di invalidità e aggredisce la responsabile Urp dell’Inps

112 Visite

Era stato considerato invalido civile. Sulla carta soffriva di problemi e minorazioni tali da raggiungere una percentuale di invalidità che gli consentiva di percepire l’indennità prevista per Legge. Solo che la Commissione medica che lo aveva visitato la prima volta, aveva stabilito che si sarebbe dovuto sottoporre ad una visita di controllo mirante ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti sanitari. Alla fine, non essendosi presentato a visita programmata, l’Inps è stato costretto a sospendergli la prestazione economica. L’utente, alla notizia della legittima sospensione, causata esclusivamente dalla negligenza dello stesso, che non aveva ritirato la raccomandata contenente la comunicazione della visita medica collegiale, accecato dalla rabbia, ha rovesciato una pesante scrivania di vetro addosso alla funzionaria di turno, che solo per un miracolo è rimasta illesa. La donna, responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale della sede di Nola, è ancora sotto choc emotivo. La reazione dell’utente, infatti, è stata così spropositata e violenta, tanto da far spaventare e fuggire perfino gli altri utenti che si trovavano in sala in attesa di essere ricevuti.

A nulla sono servite le parole della responsabile dell’Urp che con toni pacati aveva fornito all’utente una soluzione del problema. L’aggressione, non ultima di una lunga serie, ripropone il problema della sicurezza dei dipendenti all’interno dell’Istituto della Previdenza Sociale spesso oggetto di episodi di violenza e di ingiurie. Il sindacato Cisl del Coordinamento FP Inps Napoli e la Rsa Cisl di Nola, è intervenuto con una nota, esprimendo la piena solidarietà e vicinanza nei confronti della collega aggredita e ha denunciato il vile ed immotivato gesto. La Cisl ha inoltre ribadito la necessità di predisporre maggiori strumenti di protezione nei confronti dei funzionari in balia di un’utenza sempre più minacciosa e violenta.

