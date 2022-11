Governo, manovra: via l’Iva su pane e pasta

91 Visite

La «regola Giorgetti», pienamente condivisa da Meloni, vuole che tutte le proposte di misure da inserire nel disegno di legge di Bilancio debbano indicare la copertura in termini di tagli di spesa o aumento delle entrate nell’ambito dello stesso settore. Considerando che 21 miliardi verranno impegnati contro il caro-energia , ne restano una decina per soddisfare le tante richieste. Quindi bisognerà selezionare le misure e accompagnarle con coperture certe, per evitare che il deficit 2023 vada oltre il 4,5% del Pil innescando tensioni sui mercati (ieri Fitch ha confermato il rating sull’Italia a BBB con outlook stabile).

Il titolare dell’Economia ha aggiunto di «essere determinatissimo a tenere la barra dritta», con alcune priorità: « Aumentare per famiglie e imprese gli aiuti contro il caro bollette allargando anche la platea dei beneficiari di entrambe le categorie; portare il cuneo fiscale al 3%; sostenere maggiormente famiglia e natalità, aumentare le soglie attuali del credito d’imposta sulle bollette per le imprese dal 30 al 35%».

Una priorità che è emersa nel vertice è l’azzeramento dell’Iva su pane, pasta e latte mentre i prodotti per l’infanzia e gli assorbenti ricadrebbero sotto un’aliquota agevolata del 5%: una misura popolare che avrebbe, secondo le prime stime, un costo limitato. Un altro messaggio lanciato, ancor prima della riunione di maggioranza, è la messa in soffitta dell’ipotesi di uno scudo fiscale sul rientro dei capitali nascosti all’estero, che non dovrebbe entrare più in manovra.