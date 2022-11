SUCCESSO A PROCIDA PER BIBBIA CULTURA E CINEMA

56 Visite

La Bibbia di Giovanni Diodati del 1607 al centro dell’evento “Bibbia, cultura, cinema”, la mostra allestita alla Lega Navale di Procida nell’ambito degli eventi culturali di Procida Capitale mondiale della cultura 2022. Un successo oltre le aspettative presentato nei giorni scorsi con una conferenza stampa che ha visto gli interventi del primo cittadino isolano Raimondo Ambrosino, del Segretario generale della Società biblica in Italia Mario Cignoni, del Vicepresidente della Federazione Chiese pentecostali Antonio Celenta, di Rino D’Orio per la Chiesa cattolica e di Rosario Palma per la Chiesa evangelica. Moderatore Alessandro Iovino, rappresentante europeo del Museo della Bibbia di Washington DC, il più grande museo privato del Libro dei libri al mondo.

Particolarmente apprezzata la lectio magistralis del professor Cignoni tenuta nel corso della cerimonia di presentazione che ha visto donare nelle mani del sindaco, alla cittadinanza procidana, una copia anastatica, cioè una preziosa e fedele riproduzione della Bibbia del teologo Diodati. Un momento solenne e significativo quello della consegna della Bibbia voluto dalla Federazione delle Chiese Pentecostali.

“Procida capitale della Cristianità – ha affermato Alessandro Iovino -. Non poteva mancare alla fine di questo anno di capitale della cultura un appuntamento dedicato alla Bibbia, il testo che più di ogni altro ha ispirato la nostra cultura ed il nostro straordinario patrimonio artistico”.

