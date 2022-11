Marano, servizio rifiuti: passaggio di cantiere tra Tekra e Green line. All’orizzonte tante nuvole e ulteriori casini

361 Visite

Si sarebbero concluse ieri le operazioni di passaggio di cantiere tra la ditta Tekra e la Green line, azienda che la sostituirà a partire dal 28 novembre. Nella lista degli operatori che passeranno alla nuova azienda – che resterà in carica fino all’espletamento di un nuovo bando di gara – figurerebbero anche alcuni stagionali individuati mesi fa dalla azienda uscente.

La Green line resterà in servizio fino a quando non saranno state ultimate le procedure relative a un nuovo bando quinquennale, che dovrebbe far risparmiare l’ente cittadino – secondo quanto comunicato dai commissari – circa sei milioni di euro.

Sono cose che in molti ritengono essere irrealizzabili. Per risparmiare i sei milioni, il servizio dovrebbe essere svolto di mattina (presto) e non più di notte. Un tentativo già provato alcuni anni fa, che non sortì alcun effetto e che rimase lettera morta. Perché? Perché tale cambiamento farebbe perdere ai dipendenti del settore igiene urbana gran parte dei compensi aggiuntivi dovuti al servizio notturno. Ci sono poi problematiche tecniche e logistiche che si aggiungono. Alla fine, vedrete, non se ne farà niente.

Si preannunciano “tarantelle” anche quando sarà il momento dell’ulteriore passaggio di cantiere tra Green line e la ditta che arriverà dopo: il capitolato prevede l’assunzione di 90-92 dipendenti, ma ogni cinque anni nella lista consegnata alla ditta subentrante ne spuntano fuori anche altri che nel frattempo – grazie alle inerzie comunali – hanno maturato il diritto al passaggio di cantiere. Ne vedremo delle belle e a doversene occupare sarà la prossima giunta. Auguri!













