Casillo (Pd): “Questo ddl-autonomia sancisce una spaccatura del Paese. Va ritirato”

“Il ddl sull’autonomia differenziata, così come proposto dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, rappresenta un provvedimento che sancisce una spaccatura del Paese. Come Regione Campania chiederemo il ritiro del provvedimento. I parametri devono essere i fabbisogni standard e il funzionamento del fondo di perequazione. La Costituzione va rispettata!” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo in consiglio regionale della Campania del Partito Democratico.













