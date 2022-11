Gianni Morandi a marzo 2023 al PalaSele, al via la prevendita

100 Visite

A pochi giorni dall’annuncio delle prime date del nuovo tour GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, in partenza a marzo 2023 dopo l’avventura sanremese al fianco di Amadeus, l’avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani si arricchisce di tre imperdibili tappe tra cui Eboli che si prepara ad accogliere al PalaSele il 30 marzo 2023 lo ​​showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo.

Per il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, prodotto da Trident Music, Gianni Morandi ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola – ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo.

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. Acclamato da un’audience multigenerazionale, con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, GIANNI MORANDI è pronto a regalare una volta in più al suo pubblico uno show ricco di emozioni indimenticabili.

INFO UTILI I biglietti per le nuove date del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di giovedì 17 novembre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio Italia è media partner ufficiale del tour. ZEUS SPORT è sponsor tecnico del tour. La tappa al PalaSele di Eboli è organizzata da Anni 60 produzioni e Veragency (info 089 4688156 www.anni60produzioni.com – 335 5235134 www.veragency.it).

IL CALENDARIO DEL PALASELE Si arricchisce così la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele che intanto proseguirà a fine mese con l’attesissimo ritorno di “Notre Dame De Paris”, l’opera moderna più famosa al mondo che celebra quest’anno il ventennale, in scena a Eboli sabato 26 novembre (ore 16:00 e ore 21:00) e domenica 27 novembre (ore 17:00 e ore 21:00).. A dicembre, sabato 3 e domenica 4 sono attesi i ME CONTRO TE con il loro primo tour, martedì 6 Salmo con il “Flop Tour”, lunedì 12 Alessandra Amoroso con “Tutto Accade Tour”.

Per il 2023, con Gianni Morandi salgono a tre gli appuntamenti già annunciati: “GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT” il 30 marzo, “MAX30”, il tour con cui Max Pezzali festeggerà i 30 anni di carriera al PalaSele, il 7 aprile, e il grande ritorno di Eros Ramazzotti, l’11 aprile con il “Battito Infinito World Tour”.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS