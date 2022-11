Marano, lanciano pietre contro auto in via Falcone. Gruppo di melitesi reagisce e picchia due giovani

43 Visite

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, verosimilmente alla scorsa domenica. Siamo in via Falcone, nei pressi di una sala scommesse e di un bar. E’ sera e due ragazzi, secondo alcune ricostruzioni, avrebbero lanciato pietre all’indirizzo di auto che transitavano in quel momento. Una pietra avrebbe centrato un’auto al cui interno c’erano due giovani, un uomo e una donna. L’uomo avrebbe tirato dritto, poi arrivato a casa, a Melito, avrebbe allertato alcuni amici e si sarebbe diretto nuovamente a Marano. Giunto in via Falcone, insieme ai suoi compagni, avrebbe schiaffeggiato i due maranesi. Non si tratterebbe, secondo i primi riscontri, di giovani affiliati o contigui ai clan, ma le modalità della “vendetta” lasciano alquanto perplessi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS