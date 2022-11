Massimo Cilenti: «Sulla convenzione con il Calcio Napoli servono chiarimenti»

In una nota inviata alla dirigente del servizio Grandi Impianti Sportivi del Comune di Napoli il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha richiesto una serie di informazioni sulla gestione e l’uso dello Stadio Diego Armando Maradona da parte della Società sportiva Calcio Napoli.

«Ho chiesto in particolare i dettagli delle spese sostenute in virtù della convenzione con il Comune di Napoli per il periodo 2018-2023, e il dettaglio degli eventuali crediti che la SSC Napoli vanta nei confronti dell’amministrazione, con indicazione della natura per la quale sono sorti. Sul rinnovo della convenzione per il quinquennio 2023-2028 occorre inoltre spiegare la mancata previsione di clausole di adeguamento dei prezzi agli indici ISTAT e l’assenza di garanzie fideiussorie o di penali a carico del concessionario in caso di inadempimento contrattuale o danno arrecato alla struttura. È necessario inoltre spiegare – ha concluso Cilenti – cosa abbia impedito la mancata sottoscrizione dell’atto d’intesa tra gli assessori competenti ed il concessionario per l’erogazione dei 320 biglietti destinati agli studenti che affrontano problematiche legate al disagio minorile.»