Migranti, Piantedosi in Senato: “Cresciuti del 60 per cento, Ong non rispettano leggi”

67 Visite

“L’azione del Governo è ispirata da umanità e fermezza, non vogliamo venire meno ai doveri di accoglienza, ma affermiamo il principio che in Italia non si entra illegalmente e la selezione non la fanno i trafficanti. Vogliamo governare le migrazioni e non subirle». Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, nel corso dell’informativa al Senato sulla gestione dei flussi migratori e sui recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale.