Carne vegetale, il settore è già in crisi

Tempi duri per la carne vegetale e sintetica. Le principali società del settore come Beyond Meat, l’azienda che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali nata nel 2009, stanno facendo i conti con una generale contrazione delle vendite che porterà a nuovi licenziamenti e al blocco delle assunzioni. Come spiega Axios, le più grandi catene di fast food e produttori di carne hanno fatto a gara per avere nel proprio menù o catalogo la carne sintetica o vegetale, ma i prezzi elevati dei prodotti e l’appiattimento generale della domanda stanno pesando su tutto il settore. La stessa Beyond Meat ha annunciato una riduzione della forza lavoro del 19% a causa del calo dei ricavi, mentre McDonald’s ha accantonato l’intenzione di introdurre un hamburger “McPlant”. E non finisce qui perché la brasiliana Jbs sta per chiudere Planterra Foods, dedicata proprio alla distribuzione della carne vegetale negli Usa, mentre la canadese Maple Leaf Foods ha ridimensionato la sua produzione di carne sintetica. A questo si aggiunge la decisione di Impossible Foods di licenziare il 6% dei dipendenti.













