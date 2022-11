SUPERBONUS, IL GRANDE DISASTRO: LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO

183 Visite

Riuscire a ristrutturare casa con il Superbonus 110%, il discusso quanto desiderato maxi-incentivo introdotto dal Decreto Rilancio del 2020, diventa sempre più difficile. Dopo lo stop alla cessione del credito deciso il 7 novembre da Poste Italiane e la temporanea sospensione di nuove pratiche da parte di Bnl e Intesa Sanpaolo, ora arrivano i nuovi vincoli decisi dal governo Meloni. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato una nuova versione del Superbonus, la norma che consente una detrazione delle spese per interventi edilizi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico. Nel decreto Aiuti quater, infatti, l’agevolazione viene ridotta dall’attuale 110% al 90%. Ma c’è anche altro: nel decreto viene introdotto anche un doppio vincolo nella fase transitoria per imprese e proprietari di case che, di fatto, salvano il 110% per coloro che hanno già deliberato l’intervento e presentano entro il 25 novembre la Cilas.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS