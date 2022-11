Accusati di falso sinistro stradale, arriva la sentenza di assoluzione per 4 giuglianesi

323 Visite

Erano stati accusati di frode assicurativa, prevista dall’articolo 642 del codice penale. Ferraro Tobia difeso dall’avvocato Luigi Poziello; De Clemente Gennaro difeso dall’avvocato Alba Lopez Tercero Montero; Castelli Giuseppe difeso dall’avvocato Maria Padovani; Perillo Nicola difeso dall’avvocato Cinzia Galdiero. I 4 sono stati sottoposti ad un procedimento penale innanzi al Tribunale di Trieste; nei giorni scorsi la sentenza di assoluzione a formula piena, perché il fatto non sussiste, emessa dal Giudice Dott. Luigi Dainotti, che ha accolto la tesi difensiva. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna di tutti a 8 mesi di reclusione; richiesta alla quale si era associata la parte civile Adriatic. I 4 adesso chiederanno un risarcimento alla compagnia assicurativa per averli sottoposti ingiustamente ad un procedimento penale. Il fatto: il 24 Giugno del 2020 in Quarto una VW Polo tamponava una Fiat Panda, che a sua volta tamponava una jeep renegade. I conducenti firmavano il modello CAI e tramite i legali chiedevano il risarcimento danni alla Adriatic, trattandosi di un sinistro multiplo. La compagnia assicurativa nominava quale proprio consulente il Dott. Paolo Principe, che escludeva la compatibilità tra i danni rilevati e la dinamica riferita. Per questo motivo la compagnia assicurativa presentava querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste.

I legali degli imputati hanno nominato quale proprio consulente tecnico di parte l’esperto di infortunistica stradale Maurizio Giglio, il quale si è recato sul luogo del sinistro e dopo aver ispezionato i veicoli, rilevando le misure altimetriche, ha concluso per la piena compatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica riferita. Fondamentale un passaggio della Sentenza di assoluzione: “a parte che le incongruenze del consulente dell’assicurazione sono di per sè inidonee a fondare una pronuncia di colpevolezza, nel caso in esame le stesse sono confutate dall’articolato elaborato del consulente di Ferraro (Maurizio Giglio), le cui argomentazioni sono dotate di uguale pregio a quelle dell’incaricato della Adriatic”.













