Caos rifiuti, da ieri sera iniziata la raccolta straordinaria sul territorio di Marano

Sono iniziate da ieri sera le operazioni di raccolta straordinaria di rifiuti sul territorio comunale. Qualcosa, dopo mille proteste, si è dunque sbloccato. In molti punti i cumuli sono stati rimossi, restano in bella mostra in altre zone, ma è un quantitativo decisamente inferiore rispetto a quello dei giorni scorsi. Speriamo che d’ora in avanti vi siano più controlli e sanzioni per gli incivili (ma è difficile) e che la ditta che subentrerà alla Tekra riesca ad invertire la rotta su molti punti, a partire dalla raccolta differenziata, uno dei tanti tallone d’Achille del comune di Marano.













