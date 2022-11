Marano, processo Bertini-Simeoli-Cesaro. L’ex sindaco in aula: “Sono stato incastrato dalla premiata ditta”. Il pm Di Mauro fa emergere alcune contraddizioni

1.116 Visite

Seconda (e ultima) parte di interrogatorio per Mauro Bertini, ex sindaco di Marano imputato – assieme ai fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, Angelo Simeoli, Armando Santelia e Dino Pellecchia – in un processo che si celebra a Napoli nord e ormai alle battute finali. Gli imputati rispondono, a vario titolo, di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa.

Esame e controesame si sono tenuti in arco temporale di diverse ore: hanno preso la parola, nell’ordine, il pm Maria Di Mauro, gli avvocati Vincenzo Maiello (Cesaro), Silvio Auriemma (Simeoli), Raffaele Manfrellotti (Comune Marano) e Ivan Filippelli (Bertini).

Lungo e articolato l’esame del pubblico ministero, che ha chiesto a Bertini lumi sulla vicenda delle buste di gara di Palazzo Merolla, quelle che l’ex sindaco custodì per oltre un mese a casa sua. Un appalto che si aggiudicò la società dei fratelli Mastromimico, gli stessi dei lavori al cimitero, poi arrestati per i loro legami con il clan dei Casalesi.

Bertini aveva spiegato in precedenza di averle portate a casa sua perché al Comune non si trovavano le chiavi dell’apposita cassaforte e aveva tirato in ballo anche l’ex dirigente De Biase, con il quale si sarebbe convenuto (parole di Bertini) sulla necessità di non lasciare quegli atti di gara in municipio. Il pm si è soffermato anche sulla vicenda degli espropri dell’area Pip e della ormai famosa riunione che si tenne a San Rocco, alla quale parteciparono, tra gli altri, Angelo Simeoli e i fratelli Cesaro. L’ex primo cittadino ha riferito di essere andato via dopo un po’ di tempo perché riteneva inopportuna la presenza di Simeoli, di cui – in un altro passaggio – ha riferito di essere stato amico e di averlo conosciuto circa 40 anni fa in occasione di una protesta per una strada di San Rocco che in qualche modo sarebbe stata promossa dall’imprenditore che è imputato anche in altri processi ancora fermi al primo grado di giudizio.

Bertini, incalzato dalla Di Mauro, ha riferito di un incontro con Raffaele Cesaro, che si sarebbe presentato – anno 2009 – a casa sua con un’altra persona (circostanza già agli atti nel processo Pip). In quell’occasione, secondo i ricordi di Bertini, Cesaro gli avrebbe fatto una visita di cortesia e avrebbe chiesto poi lumi su come procedessero le attività dell’attività didattica, aggiungendo poi di essere a sua disposizione se gli occorreva una mano per qualsiasi cosa.

L’ex sindaco ha riferito che in quella occasione non si parlò del Pip e che la vicenda non è legata alla comparsa dei manifesti (“Pitocchi a Marano) che l’ex sindaco fece affiggere sui muri delle strade della città. L’incontro con i Cesaro, secondo Bertini, si sarebbe tenuto prima di quell’affissione. Un manifesto, ha spiegato Bertini, teso a colpire il sistema politico di Salvatore Perrotta. Il pm ha ricordato a Bertini di aver nominato, con atto autonomo, il defunto Nico Santoro quale progettista del Pip, evidenziando che il Santoro aveva avuto rapporti lavorativi con i Cesaro. Bertini ha risposto che ha utilizzato la procedura del 110 per individuare (senza bando, dunque) la persona che a suo avviso era la più valida. Persona che gli fu consigliata da un professore universitario.

A questo punto, il pm Di Mauro ha approfondito la vicenda Pitocchi, la cui assunzione è stata definita da Bertini “garibaldina” e fatta per compiacere i Cesaro. La Di Mauro ha fatto presente a Bertini che Pitocchi era stato assunto con regolare procedura ad evidenza pubblica, mentre Santoro no. Quindi, parole del pm, perché la prima operazione (quella di Santoro) è “normale” e quella di Pitocchi, fatta dalla giunta Perrotta, sarebbe “garibaldina?”.

Tornando alla vicenda della visita di Cesaro a casa Bertini, l’ex primo cittadino di Rifondazione comunista e dei Comunisti Italiani, ha riferito di essersi recato nei giorni successivi dai Cesaro ai quali avrebbe chiesto se conoscevano qualcuno che avrebbe potuto aiutarlo per alcune pendenze bancarie. I Cesaro gli parlarono di un “guru” della materia (così lo ha definito Bertini in aula), tal Costa, che avrebbe potuto risolvere le problematiche dell’ex sindaco. Lo stesso Bertini ha poi precisato che l’indomani, dopo un colloquio con la sua compagna, i due convenirono che era meglio non affidarsi ai Cesaro. Bertini avrebbe risolto i suoi guai finanziari nel 2013, anni dopo, per 65 mila euro. Soldi frutto (queste le parole dell’ex sindaco comunista) delle attività poste in essere dalla fattoria didattica che gestisce a Villaricca e del contributo della sua attuale compagna che, parole di Bertini, essendo dirigente medico percepisce un buono stipendio.

Per quanto concerne i rapporti con Di Guida, ha riferito di aver lottato una vita contro l’ex assessore provinciale di Forza Italia (condannato nel processo madre sul Pip di Marano) e ha citato un paio di episodi: il primo fa riferimento al fatto che Bertini avrebbe bollato il Di Guida, in un contesto pubblico, come uomo vicino a determinati ambienti (ci sarebbe stata una querela del Di Guida, che secondo Bertini sarebbe poi stata ritirata). Il secondo episodio invece ha visto Bertini tirare in ballo l’ex consigliere (defunto) Castrese Angellotti. Per Bertini, il fratello di Di Guida avrebbe aggredito Angellotti con il calcio di una pistola. L’ex sindaco avrebbe voluto denunciare, ma secondo il suo racconto i familiari del defunto politico gli avrebbero chiesto di non farlo. Sempre secondo Bertini, il Di Guida, attraverso Amato Lamberti, ex presidente della Provincia, anche lui defunto, avrebbe cercato in una fase successiva di entrare nella sua giunta ma la cosa non andò in porto per il rifiuto dello stesso ex sindaco.

E ancora: ha negato di aver ricevuto assegni dai Cesaro e da Simeoli Angelo, aggiungendo che Di Guda, i Cesaro e Simeol (definiti come la “premiata ditta), gli avrebbero teso una trappola per incastrarlo. I tre, in sostanza, ma soprattutto Di Guida – secondo Bertini – sapevano di essere intercettati dai carabinieri e quindi si sarebbero lasciati andare a considerazioni negative sull’ex sindaco, bollandolo come uomo corrotto. Il Pm ha fatto presente a Bertini che le intercettazioni a carico di Di Guida, Cesaro e altri hanno consentito agli inquirenti di emettere misure cautelari anche nei loro confronti, quindi è del tutto inverosimile – secondo la pubblica accusa – che lo avessero fatto apposta. E soprattutto, come potevano sapere di essere eventualmente intercettati?

Sulla masseria Galeota le maggiori contraddizioni. Bertini ha riferito di essersi accorto dell’abbattimento dell’antica masseria quando non era sindaco (il Consiglio comunale era stato sciolto per camorra) e di aver denunciato la cosa ai vigili urbani. I fatti si svolsero ad agosto, nel 2004, quando il municipio era retto da una triade commissariale. Bertini rientrò in sella, dopo il via libera del Tar, verso la fine di ottobre di quello stesso anno. Da quel momento, come evidenziato dal pm, seppur a conoscenza del caso Galeota (la demolizione fu eseguita con una semplice Dia presentata all’ufficio tecnico) nulla avrebbe fatto per sanzionare gli abusi: né ordinanze di abbattimento né acquisizione al patrimonio comunale. L’ex sindaco ha replicato sostenendo che si trattava di atti di natura tecnica e che, nel frattempo, era intervenuta la magistratura. I fatti però non coincidono poiché la masseria fu abbattuta nel 2004 e il sequestro della magistratura avvenne quasi due anni dopo. Dunque il Bertini non chiese lumi a Santelia o ad altri tecnici su quali procedure amministrative si stessero adottando per sanzionare gli abusi commessi da Simeoli Angelo e della sua società. Il pm ha ricordato a Bertini che un sindaco ha potere di indirizzo e controllo sugli atti amministrativi.

Per quanto concerne Palazzo Merolla, invece, acquistato dal Comune da una società gestita di fatto da un prestanome di Antonio Simeoli, meglio noto come “Ciaulone”, che la valutazione dell’immobile fu fatta dall’ingegnere dell’ente comunale Franco Buggè. Il palazzo sarebbe stato valutato un miliardo e 900 milioni, ma il prezzo reale poi pagato dal Comune fu inferiore (un miliardo) in quanto l’amministrazione aveva posto una sorta di vincolo che imponeva alla Tiziana costruzioni, la società schermo di Simeoli, di non poter fare operazioni speculative con altri privati. Il prezzo insomma scese per effetto di questo vincolo.

Il pm ha poi evidenziato alcune vicende relative al mercato ortofrutticolo di Marano, chiuso 4 anni fa dai commissari, per la cui riapertura si spese Bertini e altri consiglieri durante la gestione Visconti, la cui giunta è stata poi sciolta per infiltrazioni camorristiche. La Di Mauro ha rispolverato le intercettazioni telefoniche tra il Bertini e due giornalisti del territorio, a lui ritenuti non ostili, Mimmo Rosiello e Fabio Sardo (entrambi non indagati). In quelle intercettazioni Bertini parla della lottizzazione C17 e del mercato ortofrutticolo. Sul mercato ha ribadito che la chiusura fu promossa dai commissari per ragioni di sicurezza della struttura e, su domanda del pm, ha riferito che la sua proposta di far consorziare gli operatori, con determinati paletti antimafia, si concluse con un nulla di fatto, perché il vertice amministrativo di quel periodo (anno 2018-2019) ebbe paura di qualche conseguenza giudiziaria. Il pm ha chiesto a Bertini se era a conoscenza che alcune paranze del mercato erano gestite da familiari di malavitosi. Bertini ha risposto di sì in relazione alla famiglia Di Guida e no in relazione allo stand gestito dal fratello di Giuseppe Simeoli, numero due del clan Polverino, oggi collaboratore di giustizia.

Sempre il pm Di Mauro ha tirato fuori un verbale di molti anni fa, del 1999 o giù di lì, in cui l’ex sindaco – interrogato dal magistrato Giuseppe Borrelli – dice che “aveva visto Rosiello parlare con Antonio Orlando” e che questa cosa non gli era piaciuta. Il pm ha chiesto a Bertini se il Rosiello è lo stesso con cui dialogava al telefono molti anni dopo. Dialoghi intercettati dai carabinieri del Ros. L’ex sindaco ha risposto affermativamente.

In un precedente passaggio, in riferimento alla figura di Angelo Simeoli, l’ex sindaco ha invece spiegato che non avrebbe mai potuto “estorcere soldi al Simeoli” o chiedere soldi all’imprenditore. In molti passaggi, l’ex primo cittadino ha spiegato che alcune considerazioni su alcuni personaggi sono frutto di quel “che si vociferava sui marciapiedi di Marano”.

Su domanda del professor Vincenzo Maiello, Bertini ha risposto di non sentirsi un sindaco anticamorra ma di essere stato- come del resto ha sempre affermato durante le sue gestioni amministrative – un “sindaco nonostante la camorra”, ribadendo che a Marano il tessuto sociale ed economico è in larga misura condizionata dagli ambienti camorristici. Ha riconosciuto, infine, che Oliviero Giannella (condannato processo Pip primo grado insieme a Di Guida) era stato anche a capo delle commissioni edilizie-paesaggistiche durante la sua gestione. E ancora, in un ulteriore precedente step, di essersi recato dal maresciallo Simeone, all’epoca a capo della locale caserma dei carabinieri, allorché i fratelli Mastromimico gli dissero che avevano avuto problemi sul cantiere perché qualcuno voleva estorcere loro denaro. Nell’altro interrogatorio, quello del mese scorso, Bertini aveva riferito che i due imprenditori si erano recati da lui per raccontargli il fatto e chiedere un suo aiuto.













