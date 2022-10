Marano, lavori in via Corree di sopra appena rifatti. Oggi era già così. Vergognatevi!

262 Visite

Che vergogna! Via Corree di sopra, grate riparate appena da un giorno, dopo mesi e mesi di attesa, ed ecco che si presentano nello stato descritto dalle foto. E pensare che sul posto, durante i lavori, erano presenti i tecnici comunali che verificavano la correttezza dell’intervento della ditta incaricata. Un Comune in disarmo, senza guida, senza anima, che quasi nulla fa e non solo su questi aspetti.













