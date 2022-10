Obesità infantile da record in Campania: colpisce il 39,1% degli under17

66 Visite

In Campania il fenomeno dell’obesità infantile sembra avere un’incidenza superiore rispetto a tutte le altre regioni italiane. Secondo gli ultimi dati Istat[1], riferiti al 2019-2020, la Campania è prima nella classifica dei bambini o ragazzi compresi tra i 3 e i 17 anni in eccesso di peso (obesi o sovrappeso) che sono ben 357.000, il 39,1% del totale, percentuale molto più della media italiana (26,3%). Con lo scoppio della pandemia la situazione in Italia è ulteriormente peggiorata e la letteratura scientifica ha iniziato a parlare di “covibesity”, mettendo in correlazione lockdown e obesità infantile.

Ed è proprio per combattere l’obesità infantile, sensibilizzare ed educare gli alunni di elementari e medie al rispetto di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita che LOVVATI , il progetto di FARE X BENE e BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, dopo Milano, arriva per la prima volta nelle scuole elementari e medie di Napoli. Tra ottobre e novembre, psicologi, nutrizionisti, esperti di social e docenti di motoria di LOVVATI incontreranno circa 610 studenti e 75 docenti di due scuole elementari e medie di Quarto e Gragnano. Nelle prossime settimane verranno coinvolti altri istituti.













