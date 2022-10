Ex pornostar romana vittima di stalking, condannato l’ex compagno di Marano

685 Visite

M.S., 35 anni, residente a Marano, accusato di aver stalkerizzato Waima Vitullo (nella foto), ex pornostar molto nota negli ambienti romani, con la quale aveva avuto una breve relazione, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. L’uomo era finito ai domiciliari con la prescrizione dell’utilizzo del braccialetto elettronico. La sentenza, al termine di un processo con rito abbreviato, è stata emessa oggi dal giudice per le udienze preliminari Tomassini del tribunale di Roma. A M.S. non sono state riconosciute le attenuanti generiche. “Sentenza giusta – sottolinea Federico Sinagra, avvocato difensore di Waima Vitullo – anche perché l’imputato ha continuato a tempestare la mia assistita di messaggi, tra i 100 e i 200 al giorno, anche dopo esser finito agli arresti domiciliari”.













