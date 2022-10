Trasporti pubblici, Mugnano raddoppia le linee: da domani torna attiva la 360

93 Visite

Trasporti pubblici, Mugnano raddoppia le linee: da domani torna attiva la linea del 360. Il servizio di trasporto su gomma, assente da anni sul territorio comunale, è stato ripristinato dall’Eav dopo le pressioni e le richieste dell’Amministrazione Sarnataro. ” Finalmente riprende servizio la linea 360 dopo le ben note vicissitudini legate al fallimento della CTP – spiega l’assessore ai Trasporti Vincenzo Massarelli – È un servizio necessario che si andrà ad aggiungere a quello svolto dalla navetta comunale, che, è bene precisare, non si sovrappone al percorso della 360 ma lo integra nel prevedere, a regime, il transito per zone non coperte come quelle del centro storico, rione “zi Peppe” e corso Italia”. Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: “Come amministrazione abbiamo sempre lavorato per garantire un servizio di trasporto pubblico degno di questo nome. E i risultati si vedono: siamo, infatti, uno dei pochi comuni che non solo hanno ben tre linee della metro nelle vicinanze, ma sono serviti sia da una linea pubblica regionale, il 360 appunto, che ben due linee pubbliche locali ovvero le nostre navette”.













