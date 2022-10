FINISCE L’ERA DRAGHI: PASSAGGIO DI CONSEGNE, SI PARTE CON IL GOVERNO MELONI

65 Visite

11,58, il passaggio di consegna ufficiale tra Draghi e Meloni e cerimonia della campanella.

11:48 – Lollobrigida: «Vogliamo tutelare prodotto italiano»

«Il prodotto italiano è di eccellenza e lo vogliamo tutelare come fanno le altre nazioni». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, arrivando a palazzo Chigi per il Cdm a proposito della dicitura Made in Italy del dicastero. «Lavoreremo in discontinuità con il governo precedente, ma c’è collaborazione».

Ore 11:46 – Casellati: «Meloni prima donna premier ottimo segnale»