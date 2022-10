Bimbo ucciso a Cardito, ergastolo per la madre e il patrigno

162 Visite

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato le condanne all’ergastolo per Toni Essobti Badre e per Valentina Casa, il primo colpevole di aver ucciso a bastonate il piccolo Giuseppe nel gennaio del 2019 nella sua casa di Cardito e di aver ferito gravemente la sorellina; la madre dei due bambini di non essere intervenuta in difesa dei figli e di non aver chiamato subito i soccorsi lasciando che Giuseppe morisse dopo una lunga e atroce agonia. In un secondo momento i due hanno finanche tentato anche di far credere che i bambini fossero stati investiti da un’auto per depistare le indagini.













