POLIZIOTTA VIOLENTATA: RASTRELLI (FDI), ORA BASTA, CON CENTRODESTRA NUOVE POLITICHE PER LA SICUREZZA

“Esprimiamo sgomento e sdegno per il gravissimo episodio accaduto nella notte di ieri a Napoli e la più sincera vicinanza alla poliziotta aggredita ed a tutti i suoi colleghi quotidianamente esposti a rischi estremi: da anni denunciamo la presenza indiscriminata a Napoli di extracomunitari, spesso pregiudicati, irregolari e già colpiti da provvedimenti di espulsione, che ormai si sono impossessati militarmente di porzioni sempre più vaste di territorio cercando in tutti i modi, ricorrendo sempre più spesso alla violenza, di preservare lo status quo criminogeno che la sinistra ha indirettamente favorito, per motivi ideologici o di convenienza elettorale, con politiche a dir poco scellerate”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino di del partito di Giorgia Meloni a Napoli.

“Siamo certi – conclude Rastrelli – che il nuovo Governo saprà esprimere concretamente, attraverso una ben altra dotazione di risorse finanziarie, umane e di mezzi, con nuove e più efficaci regole di ingaggio, la più ferma volontà politica per ristabilire a Napoli, sempre più capitale dell’anarchia, le condizioni minime di vivibilità degne della terza città d’Italia”.

Napoli, 20 ottobre 2022













