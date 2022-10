Governo, stretta sui ministeri. Per l’Interno potrebbero esserci sorprese

100 Visite

Nel centrodestra si stringe per la squadra di governo con Fratelli d’Italia che derubrica il caso degli audio di Silvio Berlusconi. Secondo un retroscena di Affaritaliani, infatti, Giorgia Meloni avrebbe intenzione di confermare Antonio Tajani agli Esteri. Secondo fonti qualificate di FdI, infatti, non ci sono dubbi in Forza Italia “confermano il loro posizionamento in Europa, nella Nato e nell’Occidente”. In sintesi, se Sergio Mattarella darà il suo benestare, il vicepresidente azzurro dovrebbe andare alla Farnesina: “Nessun veto, ci mancherebbe”, spiegano da via della Scrofa.

Quello della politica estera non è l’unico nodo nelle trattative della maggioranza. “Sempre in FdI, danno per ‘molto probabile’ Carlo Nordio – come vuole Giorgia Meloni – alla Giustizia e Berlusconi dovrà accontentarsi di un’altra poltrona per l’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, magari alle Riforme” si legge nell’articolo. Per quanto riguarda la Lega, viene fatto notare che il partito di Matteo Salvini non ha consegnato la sua rosa a Meloni mentre sono iniziate le consultazioni al Quirinale. Un ritorno di Salvini al ministero dell’Interno viene dato per improbabile, e il leader del carroccio “certamente andrà alle Infrastrutture e sarà anche vicepremier insieme a Tajani”. Per il Viminale da settimane si parla del prefetto Matteo Piantedosi, ma in ballo ci sarebbero anche i nomi di Giulia Bongiorno e Nicola Molteni, giudicati positivamente da FdI.













