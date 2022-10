520 Visite

Incidente rocambolesco, l’ennesimo, in via Marano-Pianura. Una moto tampona un’auto, che a causa dell’impatto termina in un’altra corsia investendo nel contempo un’altra moto. Lievi feriti. Mezzi di soccorsi e agenti della polizia municipale sul posto. Al vaglio la dinamica. E’ il terzo incidente in poco più di 10 giorni in quella zona di Marano. Seguono eventuali aggiornamenti.













