Città allo sbando in tutti sensi, senza uno straccio di controllo e con incivili a farla da padroni. Esterno scuola D’Azeglio, un camion in tilt, forse per la batteria scarica, un altro che arriva in soccorso: risultato traffico in tilt, tutto bloccato dalle 7 di stamani. I cittadini fotografano e filmano e protestano: è l’emblema dello sfascio.













