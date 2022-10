LA VENDETTA DI PUTIN: 80 MISSILI SU KIEV E ALTRE CITTA’

134 Visite

La reazione di Vladimir Putin all’esplosione che ha danneggiato pesantemente il ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, non si è fatta attendere ed è stata inaudita, con missili che hanno colpito i civili in maniera indiscriminata. Esplosioni hanno scosso almeno sette città ucraine, secondo quanto riportato dal New York Time.

DECINE DI MISSILI – Gli ordigni si sono abbattuti in particolare sulla capitale Kiev, da mesi risparmiata dagli attacchi: ci sono morti (almeno cinque) e feriti, colonne di fumo si sono levate dal centro della città. Colpite le infrastrutture civili, persino un parco giochi e un ponte pedonale. “Questa mattina l’aggressore ha lanciato 83 missili – ha comunicato il capo di stato maggiore dell’esercito ucraino, Valeri Zaluzhny -, 43 dei quali sono stati intercettati”. Nell’attacco utilizzati anche droni di fabbricazione iraniana. “Vogliono panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Il secondo obiettivo sono le persone: l’ora e i luoghi degli attacchi sono stati scelti per causare il maggior danno possibile. Ma l’Ucraina era qui prima che apparisse il nemico, sarà qui dopo di lui”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha anche postato sui social un video sui danni nella capitale. Il leader ucraino ha chiesto una riunione urgente del G7 al presidente di turno, il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La riunione dovrebbe tenersi già martedì 11 ottobre. Presa di posizione da parte della Farnesina: “L’Italia è inorridita dai vili attacchi missilistici che hanno colpito stamane il centro di Kiev e altre città ucraine. Ribadiamo il fermo e convinto sostegno all’Ucraina, al suo popolo e alla sua resilienza”.

LA BIELORUSSIA IN GUERRA? – La Moldavia, intanto, ha denunciato la violazione del proprio spazio aereo moldavo da parte dei missili russi. Adesso si teme un ulteriore aggravamento del conflitto con l’intervento della Bielorussia a fianco della Russia. Il presidente Aleksander Lukashenko, infatti, ha annunciato che il governo di Minsk e quello russo hanno deciso di schierare “un gruppo regionale congiunto di truppe”.













