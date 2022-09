Marano, elezioni: 5 Stelle boom, Terzo polo non bene, Pd terzo. Unione Popolare poca cosa

247 Visite

Movimento 5 Stelle primo partito con oltre il 45 per cento, Fdi d’Italia secondo con una percentuale che oscilla tra il 15 e il 16 per cento, poi il Pd e Forza Italia. Tutti gli altri molto staccati.

Alla fine poco più di 750 voti per il Terzo polo maranese. Male male no, ma nemmeno bene considerando il battage insistente a mezzo social di diversi referenti del territorio. La “ricetta” dei cosiddetti “competenti”, evidentemente non ha fatto molto breccia nel cuore e nelle menti dei maranesi, abituati da sempre a votare per la “concretezza”. Definiamola così…













