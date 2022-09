Giugliano, vigilia di big match con la Turris. Di Napoli: “Consapevoli della nostra forza, mi aspetto molto dai ragazzi”

91 Visite

Giugliano-Turris, cresce l’attesa per il derby di domani. Si giocherà ancora al Partenio di Avellino. Saranno centinaia i tifosi che seguiranno la squadra in terra irpina, stante la prolungata indisponibilità dello stadio De Cristofaro di Giugliano. Il tecnico Lello Di Napoli, intervistato alla vigilia del match con i corallini, ha ribadito che la squadra “sta facendo bene e che è in linea con i programmi societari”. L’allenatore dei tigrotti ha inoltre aggiunto: “La gestione dei cambi con il Latina? Avevo bisogno di far rifiatare qualche calciatore. Rifarei le stesse scelte. Quanto alla Turris, invece, è una delle migliori squadre del girone, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo portare a casa i tre punti”.













