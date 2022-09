Droga in casa, scarcerata la 36 enne incensurata di Giugliano

67 Visite

Concessi i domiciliari alla donna di 36 anni, M. S., che pochi giorni fa era stata arrestata dai carabinieri di Pozzuoli. All’interno della sua abitazione erano stati rinvenuti svariati quantitativi di stupefacente, cocaina, hashish e marijuana. La donna, difesa dall’avvocato Domenico Della Gatta, durante l’udienza di convalida ha dichiarato di aver fatto un favore a una terza persona, il cui nome non è stato specificato, in cambio di un regalo. La vicenda si inserisce in un più ampio contesto investigativo, legato tra l’altro al filone di indagine nato sulla scorta delle dichiarazioni del pentito Gennaro Alfano.

I fatti. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato una 36enne incensurata di Giugliano in Campania. Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di cocaina per un peso complessivo di 41 grammi, 13 bustine di marijuana, 16 confezioni di hashish (112 grammi). La donna è finita in manette ed è stata portata nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.

La perquisizione

In casa sono state anche ritrovati un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti. Lungo il muro perimetrale dell’abitazione, all’interno di un’intercapedine, i militari hanno rinvenuto 9 panetti di hashish che sommati compongono sulla calcolatrice 574 grammi di stupefacente.