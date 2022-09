Via da Napoli l’attore di Gomorra pestato a sangue dagli uomini del clan

149 Visite

“Ripartire da zero, ricominciare una nuova vita». È per questo motivo che Salvatore Abruzzese è andato via da Napoli come hanno confidato i suoi amici di Scampia con i quali, però, ha allentato i rapporti da tempo. Il 28enne napoletano, diventato popolare a 13 anni per un ruolo nel film “Gomorra” dove interpretava il baby-criminale Totò, oggi vive in Lombardia. C’è qualche amico che considera il suo allontanamento una vera e propria fuga per non rischiare ritorsioni dopo la spirale di violenza e criminalità dove era finito ma, per tanti altri, si è trattato semplicemente di «sopravvivenza». Salvatore, che non era riuscito a proseguire la sua carriera nel mondo del cinema, era finito agli agli arresti domiciliari per spaccio di droga e, nel luglio del 2021, pestato a sangue da Leopoldo Marino e Carmine Pandolfi arrestati giovedì dai carabinieri di Napoli.













