Elezioni, bagno di folla per la Meloni a Bagnoli: “Al sud servono infrastrutture, non sussidi”

Non potevo mancare di chiudere la campagna elettorale nella capitale del Mezzogiorno». Bagno di folla per Giorgia Meloni all’Arenile di Bagnoli. Qui la presidente di Fdi ha incontrato i ragazzi di “Gioventù Nazionale”: lo schema del comizio è strutturato con i giovani che pongono domande all’ex ministro della Gioventù.

«Qui al Sud non serve il reddito di cittadinanza – ha spiegato Meloni dal palco, ma infrastrutture di cittadinanza. Chi può lavorare deve lavorare e chi non può prende il sussidio. I fondi del Pnrr ora sono al 40% al Sud, ma secondo me andrebbero aumentati. Il Sud dovrebbe diventare l’hub delle merci che arrivano via mare da Est, invece ora le merci passano da Amsterdam o Rotterdam perché le nostre infrastrutture sono obsolete. È qui che servono investimenti».













