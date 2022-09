Casaluce e Giugliano, asta immobiliare ed estorsioni: tre arresti. Uno percepiva il reddito di cittadinanza

211 Visite

CASALUCE e GIUGLIANO IN CAMPANIA – COMUNICATO STAMPA PROCURA NAPOLI NORD In data odierna, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, di applicazione di misure coercitive nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di estorsione e turbata libertà degli incanti. L’indagine traeva origine dalla denuncia sporta da un soggetto, che lamentava l’interferenza degli odierni indagati nell’asta immobiliare di cui aveva conseguito la provvisoria aggiudicazione. Costui, interessato all’acquisto del cespite, riferiva di essere stato, a più riprese, contattato dal sedicente proprietario del bene oggetto di asta, intimorito e minacciato affinché revocasse l’offerta, subendo, a stretto giro, una violenta aggressione da cui residuavano gravi lesioni personali. Temendo ulteriori ritorsioni, il querelante rinunciava all’aggiudicazione, perdendo anche la caparra versata. Nel corso delle indagini, emergeva ancora l’interferenza degli odierni indagati in ulteriori procedure di vendita all’incanto, accertandosi nello specifico che i predetti, individuati i potenziali offerenti/aggiudicatari mediante attività di pedinamento, proponevano loro accordi e compensi per revocare le offerte trasmodando in gravi pressioni intimidatorie a fronte del loro diniego. Le indagini permettevano di appurare, altresi, che uno dei soggetti indagati, in contemporanea con la consorte, percepiva indebitamente il Reddito di Cittadinanza, accordato sulla base di false attestazioni concernenti i redditi e la residenza familiare, conseguendo un ingiusto profitto pari alla complessiva somma di circa 23.000 euro, di cui veniva disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo.













