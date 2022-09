Napoli, diversi bimbi di una scuola colti da malore e accompagnati in ospedale. La testimonianza di un genitore

420 Visite

Singolare episodio in una scuola di San Rocco, a Napoli, la Sacro Cuore. Diversi bambini, tra ieri e oggi, hanno accusato malori, in particolare vomito e diarrea. Una bimba è ancora ricoverata al Santobono. I genitori dei ragazzi, in un primo momento, avevano paventato problematiche relative alla mensa scolastica. Nella giornata di oggi è stato eseguito un sopralluogo da parte della competente Asl e nulla sarebbe emerso (in negativo) rispetto alle condizioni igieniche della mensa. Resta tuttavia il mistero sull’improvviso malore che ha colpito diversi bambini dell’istituto. “Mia figlia è uno dei bimbi che sono stati mali – spiega Dario Palumbo, ex assessore nel comune di Mugnano – La cosa strana è che questi malori hanno colpito all’unisono numerosi bambini. Al momento poco si sa sull’origine di questo malore, se sia di carattere virale o batterico, ed è questo che ci preoccupa maggiormente”.













